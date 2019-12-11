شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة الباحة يدشن الفريق الكشفي النسائي الأول بالمنطقة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)
دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز اليوم، الفريق الكشفي النسائي الأول بالمنطقة الذي انطلق من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك بحضور مديرها العام مرعي بن سعد القرني.
وأكد أمير منطقة الباحة خلال اللقاء أهمية العمل الكشفي في كل المجالات خصوصاً من ناحية العمل التطوعي والإنساني وغيرها، وأهمية وجود العنصر النسائي في العمل الكشفي مباركا هذا الفريق دعما لفتيات المنطقة.
من جهته قدم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه وتشجيعه لخدمة العمل الكشفي بين المتدربين والمتدربات في طل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.
حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة المكلف احمد بن صالح السياري.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير منطقة الباحة يدشن الفريق الكشفي النسائي الأول بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.