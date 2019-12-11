شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة الباحة يدشن الفريق الكشفي النسائي الأول بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز اليوم، الفريق الكشفي النسائي الأول بالمنطقة الذي انطلق من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك بحضور مديرها العام مرعي بن سعد القرني.

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وأكد أمير منطقة الباحة خلال اللقاء أهمية العمل الكشفي في كل المجالات خصوصاً من ناحية العمل التطوعي والإنساني وغيرها، وأهمية وجود العنصر النسائي في العمل الكشفي مباركا هذا الفريق دعما لفتيات المنطقة.

من جهته قدم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه وتشجيعه لخدمة العمل الكشفي بين المتدربين والمتدربات في طل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة المكلف احمد بن صالح السياري.