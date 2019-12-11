شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بن سعود ينهي خلافاً أسرياً دام عقدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

استجابة لتدخل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أُنهي اليوم خلاف أسري دام عقدين.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الباحة في مكتبه اليوم, المواطن إبراهيم بن سعيد بن أحمد وأبناء أخيه على رأسهم أحمد بن محمد بن سعيد.

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وأكد أمير منطقة الباحة خلال الاستقبال أهمية السماحة ونبذ الخلاف والتآلف بين القلوب خاصة بين أفراد الأسرة، متمنياً لهم التوفيق, داعيا الله أن يؤلف بين قلوبهم وأن يجمعهم دائماً على الحق.

من جانبهم أعرب إبراهيم بن سعيد وأبناء أخيه عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الباحة على ما قدمه من خير في حل النزاع الأسري, مؤكدين أن ذلك غير مستغرب من ولاة الأمر -حفظهم الله-، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن يجزل له الأجر والمثوبة على ما قدمه.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة المكلف أحمد بن صالح السياري والدكتور محمد القدادي.