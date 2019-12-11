شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لزعيم خلية منفذ الوديعة والسجن لـ10 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً بالقتل تعزيراً على المتهم الأول في خلية منفذ الوديعة، فيما تراوحت الأحكام ضد المتهمين 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 10، 11، 12 بالسجن من 6 سنوات إلى 27 سنة، فيما لم تثبت إدانة المتهم الـ 8، وقرر القضاة الحكم على المتهم الأول بالقتل تعزيراً، والحكم على باقي المتهمين بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم، مع منعهم من السفر خارج

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً بالقتل تعزيراً على المتهم الأول في خلية منفذ الوديعة، فيما تراوحت الأحكام ضد المتهمين 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 10، 11، 12 بالسجن من 6 سنوات إلى 27 سنة، فيما لم تثبت إدانة المتهم الـ 8، وقرر القضاة الحكم على المتهم الأول بالقتل تعزيراً، والحكم على باقي المتهمين بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم، مع منعهم من السفر خارج السعودية بعد انتهاء محكومياتهم.

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