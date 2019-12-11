، "بلدية الليث" تنذر الورش بمدخل المحافظة: الانتقال أو فصل الكهرباء ،

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وجّهت بلدية محافظة الليث، صباح اليوم، إشعارًا لأصحاب الورش الكائنة في المدخل الرئيس للمحافظة بضرورة الإغلاق خلال أسبوع من تاريخه؛ استعدادًا لنقلها إلى المخطط المخصص لها، موضحة أنه في حال عدم التقيّد بالإغلاق خلال الفترة المحددة سيتم فصل التيار الكهربائي عن تلك الورش.
وقال رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي: نظرًا لما عانتْه المحافظة منذ سنوات طويلة من التشوّه البصري وغير الحضاري بوجود الورش بمدخل المحافظة؛ فقد قامت بلدية الليث بطرح منافسة استثمارية سابقًا لإنشاء ورش بالمنطقة الصناعية الواقعة خلف شركة الكهرباء.
وأضاف: انتهى المستثمر من إنشاء المباني وتم إيصال التيار الكهربائي، ومن ثَم قامت البلدية اليوم بتوجيه إشعارات لجميع الورش بمختلف أنشطتها بمدخل المحافظة والواقعة بطريق عكرمة؛ بالانتقال إلى المنطقة الصناعية المخصصة لهذه الأنشطة.
وشدّد على ضرورة التقيد بالموعد، لافتًا إلى أنه في حال عدم الالتزام سيتم التنسيق مع شركة الكهرباء لفصل التيار.
"بلدية الليث" تنذر الورش بمدخل المحافظة: الانتقال أو فصل الكهرباءعوض الفهمي الخليج 365 2019-12-11
وجّهت بلدية محافظة الليث، صباح اليوم، إشعارًا لأصحاب الورش الكائنة في المدخل الرئيس للمحافظة بضرورة الإغلاق خلال أسبوع من تاريخه؛ استعدادًا لنقلها إلى المخطط المخصص لها، موضحة أنه في حال عدم التقيّد بالإغلاق خلال الفترة المحددة سيتم فصل التيار الكهربائي عن تلك الورش.
وقال رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي: نظرًا لما عانتْه المحافظة منذ سنوات طويلة من التشوّه البصري وغير الحضاري بوجود الورش بمدخل المحافظة؛ فقد قامت بلدية الليث بطرح منافسة استثمارية سابقًا لإنشاء ورش بالمنطقة الصناعية الواقعة خلف شركة الكهرباء.
وأضاف: انتهى المستثمر من إنشاء المباني وتم إيصال التيار الكهربائي، ومن ثَم قامت البلدية اليوم بتوجيه إشعارات لجميع الورش بمختلف أنشطتها بمدخل المحافظة والواقعة بطريق عكرمة؛ بالانتقال إلى المنطقة الصناعية المخصصة لهذه الأنشطة.
وشدّد على ضرورة التقيد بالموعد، لافتًا إلى أنه في حال عدم الالتزام سيتم التنسيق مع شركة الكهرباء لفصل التيار.
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
06:22 PM
"المالكي": المستثمر انتهى من إنشاء المباني في المنطقة الصناعية
وجّهت بلدية محافظة الليث، صباح اليوم، إشعارًا لأصحاب الورش الكائنة في المدخل الرئيس للمحافظة بضرورة الإغلاق خلال أسبوع من تاريخه؛ استعدادًا لنقلها إلى المخطط المخصص لها، موضحة أنه في حال عدم التقيّد بالإغلاق خلال الفترة المحددة سيتم فصل التيار الكهربائي عن تلك الورش.
وقال رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي: نظرًا لما عانتْه المحافظة منذ سنوات طويلة من التشوّه البصري وغير الحضاري بوجود الورش بمدخل المحافظة؛ فقد قامت بلدية الليث بطرح منافسة استثمارية سابقًا لإنشاء ورش بالمنطقة الصناعية الواقعة خلف شركة الكهرباء.
وأضاف: انتهى المستثمر من إنشاء المباني وتم إيصال التيار الكهربائي، ومن ثَم قامت البلدية اليوم بتوجيه إشعارات لجميع الورش بمختلف أنشطتها بمدخل المحافظة والواقعة بطريق عكرمة؛ بالانتقال إلى المنطقة الصناعية المخصصة لهذه الأنشطة.
وشدّد على ضرورة التقيد بالموعد، لافتًا إلى أنه في حال عدم الالتزام سيتم التنسيق مع شركة الكهرباء لفصل التيار.
، "بلدية الليث" تنذر الورش بمدخل المحافظة: الانتقال أو فصل الكهرباء ،
المصدر : الخليج 365
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