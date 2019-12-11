، "الصحة" تنظم ماراثونًا للمشي في الواجهة البحرية بكورنيش جدة ،

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نظمت وزارة الصحة، أمس، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لطبّ الحشود، الذي سيفتتح مساء اليوم بجدة؛ ماراثونًا للمشي بمشاركة ضيوف المؤتمر والمتحدثين والمنظمين، إضافة إلى العديد من المواطنين والمقيمين من مختلف الفئات السنية، في الواجهة البحرية على كورنيش جدة.
وهدف الماراثون الذي بلغت مسافته أربعة كيلومترات، إلى التوعية بأهمية طب الحشود وتعزيز جودة الحياة فيما يتعلق بسلامة المرضى؛ حيث تم تقديم الهدايا والجوائز التقديرية للفائزين في السباق، وجوائز تقديرية لمن تصل أعمارهم فوق الـ50 عامًا.
وبدأت، أمس، ورش العمل المصاحبة للمؤتمر، والتي تناولت جملة من الموضوعات المتعلقة بإدارة طب الحشود، استخدمت خلالها طرقًا ووسائل مبتكرة لتطوير الأفكار وإيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه طب الحشود، وتكون مخرجاتها النهائية حلولًا واقعية قابلة للتطبيق.وزارة الصحة المؤتمر العالمي الرابع لطبّ الحشود
"الصحة" تنظم ماراثونًا للمشي في الواجهة البحرية بكورنيش جدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-12-11
نظمت وزارة الصحة، أمس، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لطبّ الحشود، الذي سيفتتح مساء اليوم بجدة؛ ماراثونًا للمشي بمشاركة ضيوف المؤتمر والمتحدثين والمنظمين، إضافة إلى العديد من المواطنين والمقيمين من مختلف الفئات السنية، في الواجهة البحرية على كورنيش جدة.
وهدف الماراثون الذي بلغت مسافته أربعة كيلومترات، إلى التوعية بأهمية طب الحشود وتعزيز جودة الحياة فيما يتعلق بسلامة المرضى؛ حيث تم تقديم الهدايا والجوائز التقديرية للفائزين في السباق، وجوائز تقديرية لمن تصل أعمارهم فوق الـ50 عامًا.
وبدأت، أمس، ورش العمل المصاحبة للمؤتمر، والتي تناولت جملة من الموضوعات المتعلقة بإدارة طب الحشود، استخدمت خلالها طرقًا ووسائل مبتكرة لتطوير الأفكار وإيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه طب الحشود، وتكون مخرجاتها النهائية حلولًا واقعية قابلة للتطبيق.
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
06:15 PM
لـ4 كيلومترات.. ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود
نظمت وزارة الصحة، أمس، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لطبّ الحشود، الذي سيفتتح مساء اليوم بجدة؛ ماراثونًا للمشي بمشاركة ضيوف المؤتمر والمتحدثين والمنظمين، إضافة إلى العديد من المواطنين والمقيمين من مختلف الفئات السنية، في الواجهة البحرية على كورنيش جدة.
وهدف الماراثون الذي بلغت مسافته أربعة كيلومترات، إلى التوعية بأهمية طب الحشود وتعزيز جودة الحياة فيما يتعلق بسلامة المرضى؛ حيث تم تقديم الهدايا والجوائز التقديرية للفائزين في السباق، وجوائز تقديرية لمن تصل أعمارهم فوق الـ50 عامًا.
وبدأت، أمس، ورش العمل المصاحبة للمؤتمر، والتي تناولت جملة من الموضوعات المتعلقة بإدارة طب الحشود، استخدمت خلالها طرقًا ووسائل مبتكرة لتطوير الأفكار وإيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه طب الحشود، وتكون مخرجاتها النهائية حلولًا واقعية قابلة للتطبيق.
، "الصحة" تنظم ماراثونًا للمشي في الواجهة البحرية بكورنيش جدة ،
المصدر : الخليج 365
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