، تكريم دولي لـ"الشهري" أصغر إعلامي بالوطن العربي ،

محمد بن مسعود - الدمام - كرّم الاتحاد الدولي للمنجزين العرب والأفارقة، الإعلامي الصغير سلطان الشهري نظير جهوده التطوعية ومساهمته الدائمة في دعم الجمعيات الخيرية والتطوعية بالمملكة العربية السعودية.

وقد رشّحه الاتحاد لجائزة الإبداع العربي بمونديال، وذلك بعد تتويجه بلقب أصغر إعلامي في العالم العربي في مؤتمر صناع الإنجاز 2 ديسمبر 2017 الذي أقيم في ‫القاهرة‬، وإضافة اسمه وأعماله لموسوعة الإنجازات والأرقام القياسية والعربية (إنجازاتنا).

وقال سلطان الشهري: أفتخر بتمثيل وطني المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية، وأقدمه لمقام والدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان داعم الشباب وصاحب رؤية 2030.

وتابع: أقدم شكري وامتناني لكل من دعمني وشجعني من زملائي الإعلاميين ورجال الأعمال، ونجاحي هذا كان بدعم كبير من والدتي التي تكرمت معي أيضًا بجائزة صناع الإنجاز بالوطن العربي، وهي من يقف خلفه حفظها الله لي.

الاتحاد الدولي للمنجزين العرب والأفارقة الإعلامي الصغير سلطان الشهري