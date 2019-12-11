، تكريم دولي لـ"الشهري" أصغر إعلامي بالوطن العربي ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - كرّم الاتحاد الدولي للمنجزين العرب والأفارقة، الإعلامي الصغير سلطان الشهري نظير جهوده التطوعية ومساهمته الدائمة في دعم الجمعيات الخيرية والتطوعية بالمملكة العربية السعودية.
وقد رشّحه الاتحاد لجائزة الإبداع العربي بمونديال، وذلك بعد تتويجه بلقب أصغر إعلامي في العالم العربي في مؤتمر صناع الإنجاز 2 ديسمبر 2017 الذي أقيم في القاهرة، وإضافة اسمه وأعماله لموسوعة الإنجازات والأرقام القياسية والعربية (إنجازاتنا).
وقال سلطان الشهري: أفتخر بتمثيل وطني المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية، وأقدمه لمقام والدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان داعم الشباب وصاحب رؤية 2030.
وتابع: أقدم شكري وامتناني لكل من دعمني وشجعني من زملائي الإعلاميين ورجال الأعمال، ونجاحي هذا كان بدعم كبير من والدتي التي تكرمت معي أيضًا بجائزة صناع الإنجاز بالوطن العربي، وهي من يقف خلفه حفظها الله لي.
الاتحاد الدولي للمنجزين العرب والأفارقة الإعلامي الصغير سلطان الشهري
تكريم دولي لـ"الشهري" أصغر إعلامي بالوطن العربيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-11
كرّم الاتحاد الدولي للمنجزين العرب والأفارقة، الإعلامي الصغير سلطان الشهري نظير جهوده التطوعية ومساهمته الدائمة في دعم الجمعيات الخيرية والتطوعية بالمملكة العربية السعودية.
وقد رشّحه الاتحاد لجائزة الإبداع العربي بمونديال، وذلك بعد تتويجه بلقب أصغر إعلامي في العالم العربي في مؤتمر صناع الإنجاز 2 ديسمبر 2017 الذي أقيم في القاهرة، وإضافة اسمه وأعماله لموسوعة الإنجازات والأرقام القياسية والعربية (إنجازاتنا).
وقال سلطان الشهري: أفتخر بتمثيل وطني المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية، وأقدمه لمقام والدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان داعم الشباب وصاحب رؤية 2030.
وتابع: أقدم شكري وامتناني لكل من دعمني وشجعني من زملائي الإعلاميين ورجال الأعمال، ونجاحي هذا كان بدعم كبير من والدتي التي تكرمت معي أيضًا بجائزة صناع الإنجاز بالوطن العربي، وهي من يقف خلفه حفظها الله لي.
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
05:40 PM
كرّم الاتحاد الدولي للمنجزين العرب والأفارقة، الإعلامي الصغير سلطان الشهري نظير جهوده التطوعية ومساهمته الدائمة في دعم الجمعيات الخيرية والتطوعية بالمملكة العربية السعودية.
وقد رشّحه الاتحاد لجائزة الإبداع العربي بمونديال، وذلك بعد تتويجه بلقب أصغر إعلامي في العالم العربي في مؤتمر صناع الإنجاز 2 ديسمبر 2017 الذي أقيم في القاهرة، وإضافة اسمه وأعماله لموسوعة الإنجازات والأرقام القياسية والعربية (إنجازاتنا).
وقال سلطان الشهري: أفتخر بتمثيل وطني المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية، وأقدمه لمقام والدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان داعم الشباب وصاحب رؤية 2030.
وتابع: أقدم شكري وامتناني لكل من دعمني وشجعني من زملائي الإعلاميين ورجال الأعمال، ونجاحي هذا كان بدعم كبير من والدتي التي تكرمت معي أيضًا بجائزة صناع الإنجاز بالوطن العربي، وهي من يقف خلفه حفظها الله لي.
، تكريم دولي لـ"الشهري" أصغر إعلامي بالوطن العربي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم دولي لـ"الشهري" أصغر إعلامي بالوطن العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.