، "إرشاد العزيزية" بمكة يكرّم المرشدين والطلاب المتفوقين ،

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نظمت شعبة التوجيه والإرشاد بمكتب العزيزية، في مكة المكرمة، حفل التكريم والوفاء، بتنظيم آفاق، تحت إشراف مدير المكتب، خالد بن زيد الدريهم، وحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد، عبدالرحمن بن حمود السبيل.
كما شارك في الحفل مشرف التوجيه والإرشاد سعود الحربي، وجمع من قادة المدارس والمرشدين وأولياء أمور الطلاب ومشرفي ومديري مدارس آفاق، فيما جرى تكريم ثلاث مدارس متميزة في برنامج السلوك المتميز.
وشمل التكريم خمس مدارس متميزة في برنامج الأسبوع التمهيدي، وكرّم تسعة مرشدين مشاركين في عملية التكليف، وتسعة مرشدين مشاركين في استضافة برنامج تبادل الخبرات، و48 طالباً متفوقاً في المرحلة المتوسطة.
كما كرم 58 طالباً من المتفوقين في المرحلة الثانوية، وراعي حفل آفاق، وأعضاء اللجنة المنظمة.
"إرشاد العزيزية" بمكة يكرّم المرشدين والطلاب المتفوقينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-11
نظمت شعبة التوجيه والإرشاد بمكتب العزيزية، في مكة المكرمة، حفل التكريم والوفاء، بتنظيم آفاق، تحت إشراف مدير المكتب، خالد بن زيد الدريهم، وحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد، عبدالرحمن بن حمود السبيل.
كما شارك في الحفل مشرف التوجيه والإرشاد سعود الحربي، وجمع من قادة المدارس والمرشدين وأولياء أمور الطلاب ومشرفي ومديري مدارس آفاق، فيما جرى تكريم ثلاث مدارس متميزة في برنامج السلوك المتميز.
وشمل التكريم خمس مدارس متميزة في برنامج الأسبوع التمهيدي، وكرّم تسعة مرشدين مشاركين في عملية التكليف، وتسعة مرشدين مشاركين في استضافة برنامج تبادل الخبرات، و48 طالباً متفوقاً في المرحلة المتوسطة.
كما كرم 58 طالباً من المتفوقين في المرحلة الثانوية، وراعي حفل آفاق، وأعضاء اللجنة المنظمة.
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
05:31 PM
شمل التكريم 3 مدارس متميزة في السلوك المتميز
نظمت شعبة التوجيه والإرشاد بمكتب العزيزية، في مكة المكرمة، حفل التكريم والوفاء، بتنظيم آفاق، تحت إشراف مدير المكتب، خالد بن زيد الدريهم، وحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد، عبدالرحمن بن حمود السبيل.
كما شارك في الحفل مشرف التوجيه والإرشاد سعود الحربي، وجمع من قادة المدارس والمرشدين وأولياء أمور الطلاب ومشرفي ومديري مدارس آفاق، فيما جرى تكريم ثلاث مدارس متميزة في برنامج السلوك المتميز.
وشمل التكريم خمس مدارس متميزة في برنامج الأسبوع التمهيدي، وكرّم تسعة مرشدين مشاركين في عملية التكليف، وتسعة مرشدين مشاركين في استضافة برنامج تبادل الخبرات، و48 طالباً متفوقاً في المرحلة المتوسطة.
كما كرم 58 طالباً من المتفوقين في المرحلة الثانوية، وراعي حفل آفاق، وأعضاء اللجنة المنظمة.
، "إرشاد العزيزية" بمكة يكرّم المرشدين والطلاب المتفوقين ،
المصدر : الخليج 365
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