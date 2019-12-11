شكرا لقرائتكم خبر عن فاجعة .. أم قتلت طفليها بطريقة مروعة لسبب لا يخطر على بال! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في جريمة لا يتخيلها عقل، تجردت أم مصرية من غريزة الأمومة وقتلت طفليها، للتمكن من الحصول على الطلاق من والدهما والزواج بآخر.

وفي التفاصيل، شهدت قرية الأحمدية في محافظة الدقهلية في 30 أكتوبر الماضي، حادثة عادية لم تثر أي شك، طفلة صغيرة تدعى ريماس، وتبلغ من العمر 3 سنوات تتوفى فتدفنها الأسرة دون أي شكوك.

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فاجعة .. أم قتلت طفليها بطريقة مروعة لسبب لا يخطر على بال!

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لكن الأمر يتكرر بعد شهر واحد، فيتوفى شقيقها الأكبر جمال الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، ليدفن بدوره إلى جوارها في نفس المقبرة. وفي حين كان الأب يتلقى الصدمة في كل مرة بثبات ورباطة جأش مستسلما للقدر، كانت الأم، وتدعى لمياء (تبلغ من العمر 24 عاما) تلاقي المأساة بالصراخ والعويل والانهيار.

إلا أنها بعد مضي أسبوع واحد على وفاة ابنها، طلبت من زوجها، عبد العزيز رأفت (30 عاما)، الطلاق بسبب الخلافات المحتدمة بينهما.

فهجر بائع أسطوانات الغاز منزل الزوجية، وأقام في منزل أسرته على أمل أن تهدأ المشاكل، وتعود الأمور إلى طبيعتها، ثم يعاود حياته الزوجية من جديد.

وحين قرر الأب المصدوم العودة لزوجته، وإثناءها عن طلب الطلاق فوجئ بما لم يكن في الحسبان.

دواء قلب وشكوك

فقد اكتشف الزوج وجود علبة دواء (أندرينال) خاصة بمرضى القلب، وقد نقص منها شريط كامل. عالماً أن زوجته ليست مريضة بالقلب، ذهب إلى صيدلية مجاورة للاستفسار عن ماهية الدواء، وعندما علم، راودته الشكوك بأن زوجته ربما تخونه مع آخر، وأن هذا الدواء يخص العشيق.