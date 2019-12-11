دعت وزارة المالية، الخريجين والخريجات إلى التسجيل في برنامج «تأهيل المتميزين بوزارة المالية» الذي يوفر فرص تدريب منتهية بالتوظيف في الوزارة.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت وزارة المالية إلى أن التسجيل متاح عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، موضحة أن آخر موعد للتقديم يوم السبت القادم ١٧ ربيع الآخر 1441هـ.
ويستهدف البرنامج، الذي يقوم على التعاون بين وزارتي المالية والخدمة المدنية، حديثي التخرج من الجنسين الذين ليسوا على رأس العمل؛ للتدريب لدى وزارة المالية لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة اللازمة للارتقاء بالأداء الوظيفي، والتي عادةً ما يتطلب اكتسابها فترة تراوح بين أربع وخمس سنوات.
ومدة البرنامج 18 شهراً تنتهي بالتوظيف مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة حال اجتيازهم البرنامج بنجاح، ويُعطي مكافأة شهرية تعادل راتب المرتبة التي سيشغلها المتدرب بعد اجتيازه البرنامج والحصول على وظيفة بعد اجتياز البرنامج بنجاح ومنح درجتين إضافيتين عند التعيين واكتساب خبرات ومعارف بطريقة منظمة وسريعة.
ويُشترط في الملتحق بالبرنامج أن يكون سعودي/ سعودية الجنسية، وألا يكون قد مضى على تخرج المتدرب أربع سنوات، وألا يقل معدل المتقدم عن (3 / 4) أو (4 / 5)، علماً بأن المفاضلة ستكون للمعدلات الأعلى.
وكذلك اجتياز اختبار اللغة بمعدل 5 في «الآيلتس» أو ما يعادلها، وأن يكون منتظماً دراسياً، أيضاً معادلة الشهادات الخارجية والتفرغ الكامل واجتياز المقابلات الشخصية والفحص الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المالية لـ«الخريجين»: سجلوا في «تأهيل المتميزين» المُنتهي بالتوظيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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