«الناصر» أفضل رئيس تنفيذي.. و«STC» أهم مزود للحوسبة السحابية بالمنطقة

توج الرئيس التنفيذي لمجموعة «STC» المهندس ناصر بن سليمان الناصر، بجائزة أفضل رئيس تنفيذي في قطاع صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة.

كما توجت «STC» بجائزة أفضل مزود لخدمات الحوسبة السحابية بالمنطقة، خلال قمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع الاتصالات التي أقيمت في دبي.

وجاء تتويج «الناصر» بالجائزة تثمينًا لنجاحه في قيادة الشركة التي تمضي بثبات نحو تحقيق أهداف استراتيجية «تجرأ» للتحول للرقمي والنمو في مسارات جديدة.

وشهدت مجموعة «STC»، تدشين شركة «STC Pay» المتخصصة بالمدفوعات الرقمية، ودعم خطط التحول الرقمي؛ لكون «STC»، ممكنًا رئيسيًّا بهذا المجال في رؤية المملكة 2030.

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ومما عزز فوز «الناصر»، جهوده في تمكين المرأة، بتعيينها في مناصب تنفيذية لأول مرة في الشركة، فضلًا عن المناصب الإدارية والقيادية الأخرى التي توجت بتأسيس أول مجلس لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في السوق.

ودشنت «STC» أول شبكة حية للجيل الخامس العام الماضي، فضلًا عن كونها أول مجموعة تدشن خدمات تجارية في السعودية والكويت ثم البحرين في منتصف العام الجاري.

كما جاء تتويج «STC كلاود» بأفضل مزود للحوسبة السحابية بالمنطقة تقديرًا لأدائها والتزامها بأعلى المعايير المهنية.

ووفرت «STC» العديد من الخدمات والحلول الرقمية التي تثري حياة الناس في مختلف القطاعات، مثل الصحة والنقل والتعليم وغيرها.