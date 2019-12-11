«مدني جازان»: سقوط مقذوفات حوثية على مستشفى الحرث العام

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس، عددًا من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون؛ ما نتج عنه تضرر السور الخارجي للمستشفى.

وأكد المقدم القحطاني عدم وجود أي خسائر أو إصابات بشرية؛ حيث تم تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

