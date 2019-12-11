إنفوجراف.. 6 توجيهات من الأرصاد للوقاية من السيول

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، عدة نصائح إلى المواطنين للوقاية من السيول، موضحةً أن الأمطار والسيول والفيضانات تنشط خصوصًا في فصل الشتاء أو عند حدوث تغيرات مناخية على أجواء المملكة.

ونصحت الهيئة من خلال إنفوجراف عبر حسابها على «توتير»؛ المواطنين بالوقاية من السيول عن طريق التوجيهات الآتية:

- متابعة الطقس وأخبار الأرصاد الجوية.

- عدم الاستهتار والسباحة في أماكن تجمع المياه.

- لا تجازف بحياتك بقطع مياه السيول بسيارتك.

Advertisements

- تجنب المناطق المعرضة للفيضانات.

- لا تشرب مياه السيول دون المعالجة.

- الابتعاد عن الأسلاك الكهربائية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي الشرقية والرياض، وسماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.