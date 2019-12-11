

تبوك 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم, مذكرة تفاهم مع مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك, وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية بتبوك.

ومثّل تعليم تبوك في توقيع الاتفاقية مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري, فيما مثل مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك مدير المكافحة بالمنطقة العميد حمد بن محمد العماري.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك في رفع مستوى التوعية الوقائية بأضرار المخدرات لجميع الفئات العاملة والمستفيدة في مدارس وإدارات وأندية الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك.

وأكد مدير تعليم تبوك أهمية المذكرة في رسم الخطوات المُحققة للأهداف النوعية التي تُعنى بنشر الوعي بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بين شرائح المجتمع كافة ورفع مستوى التوعية الوقائية بأضرار المخدرات لجميع الفئات في التعليم والتعاون في بناء خطة سنوية مشتركة بين الطرفين تخدم مجال التعاون المشار إليه في هذه المذكرة تشمل إجراء البحوث والدراسات المسحية وتبادل الاستشارات ضمن مجالات التعاون المحددة.

من جانبه رحب مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة بهذا التعاون التي يُعد انطلاقاً من مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية بهدف توعية وتبصير أبنائنا وبناتنا بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع التعليمي.

وأشار العميد العماري إلى أن مواجهة هذه الآفة يمثل تحدياً معاصراً ومستقبلياً يقتضي من الجميع وقفة حاسمة لمواجهته سواء أكان ذلك على مستوى الأفراد أو المؤسسات التربوية التي ينبغي أن تُضاعف الجهود للتصدي له والقضاء عليه.

// انتهى //

17:42ت م

0225





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم تبوك يعزز الشراكة المجتمعية مع مكافحة المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.