السعودية اليوم / "الصحة" تنظم مارثوناً للمشي ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود



جدة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

نظمت وزارة الصحة أمس ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود الذي سيفتتح مساء اليوم بجدة , ماراثوناً للمشي بمشاركة ضيوف المؤتمر والمتحدثين والمنظمين، إضافة إلى العديد من المواطنين والمقيمين من مختلف الفئات السنية, وذلك في الواجهة البحرية على كورنيش جدة.

ويهدف المارثون الذي بلغت مسافته 4 كيلومترات إلى التوعية بأهمية طب الحشود وتعزيز جودة الحياة فيما يتعلق بسلامة المرضى، حيث تم تقديم الهدايا والجوائز التقديرية للفائزين في السباق، وجوائز تقديرية لمن تصل أعمارهم فوق الـ 50 عاما.

وفي نفس السياق, بدأت أمس ورش العمل المصاحبة للمؤتمر والتي تناولت جملة من الموضوعات المتعلقة بإدارة طب الحشود، استخدمت خلالها طرق ووسائل مبتكرة لتطوير الأفكار وإيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه طب الحشود, وتكون مخرجاتها النهائية حلولاً واقعية قابلة للتطبيق.

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17:17ت م

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