السعودية اليوم / مشرفة التعليم المستمر بوزارة التعليم تطلع على منجزات التعليم المستمر ومراكز الأحياء بينبع



ينبع 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

اطلعت مشرفة العموم للتعليم المستمر بوزارة التعليم ابتهال عبدالله السليمان أمس, على أبرز أعمال ومنجزات قسم التعليم المستمر بتعليم ينبع ، كما قامت بزيارة مراكز الأحياء المتعلمة بالمحافظة، يرافقها المساعدة للشؤون التعليمية أديبة الفايدي وعدد من قيادات التعليم المستمر .

وشملت الجولة زيارة الحي المتعلم الأول بحي القحطاني، والحي المتعلم الثالث بحي العصيلي، ووقفت على سير العمل في القاعات التدريبية وشاهدت السجلات الخاصة بمراكز الأحياء، ومخرجات الأحياء المتعلمة من خلال المعرض المنفذ الذي ضم أعمال مرتادات الأحياء، بالإضافة إلى الوقوف على تجارب عدد من المستفيدات من برامج الأحياء المتعلمة والمتأهلات لسوق العمل.

وفي ختام الزيارة أعربت السليمان عن شكرها وتقديرها لفريق العمل بقسم التعليم المستمر (بنات) وقائدات المراكز بمحافظة ينبع، على جهودهن المثمرة في خدمة أهالي الأحياء.

يذكر أن محافظة ينبع تضم 4 مراكز للأحياء المتعلمة وجرى تأسيسها لتحقيق أهداف مشروع الحي المتعلم : محو الأمية المجتمعية الثقافية والدينية والعلمية والمهنية لدى نساء الحي والأحياء المجاورة، وتوسيع مفهوم تعليم الكبار من محو الأمية إلى التعليم مدى الحياة، وتأهيل المتدربات لسوق العمل، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية.

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17:05ت م

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