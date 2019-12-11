السعودية اليوم / قافلة رحلة السلامة للنقل المدرسي تصل ينبع



ينبع 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

دشن مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي اليوم, فعاليات "قافلة رحلة السلامة"، في مدرسة أبي بكر الصديق الثانوية، ضمن جولة القافلة الهادفة إلى نشر التوعية بإجراءات الأمن والسلامة عند استخدام الطلبة للحافلات المدرسية، بحضور مدير مرور محافظة ينبع العقيد فالح بن فرحان العنزي, والمدير الإقليمي للشركة بمنطقة المدينة المنورة إيهاب التركي، وعدد من القيادات التربوية والطلاب وأولياء الأمور.

وتهدف "قافلة رحلة السلامة" التي تنظمها شركة (تطوير) لخدمات النقل التعليمي (الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي) عبر 5 محطات في أنحاء المملكة إلى إكساب الطلبة أهم إجراءات الأمن والسلامة في النقل المدرسي بأساليب ترفيهية مبتكرة، وتثقيفهم وأولياء الأمور حول النقل المدرسي والتوعية بوسائل الأمن والسلامة.

وشهد التدشين تفاعل الطلاب مع الأنشطة التوعوية والترفيهية للفعالية، حيث اشتملت على ركن "حافلتنا المدرسية"، ومسرح تفاعلي لعرض مواد مرئية وأفلام كرتونية، إلى جانب أقسام الرسم والتلوين لأبرز التعليمات والإرشادات، والمشاركة في عدد من الأنشطة المهارية والترفيهية، وركن "أبطال رؤية 2030" .

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17:02ت م

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