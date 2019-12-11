السعودية اليوم / تعليم الدوادمي يصرف أكثر من مليوني ريال مكافآت للطلاب



الدوادمي 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

بدأت إدارة التعليم في محافظة الدوادمي في صرف مبلغ 2126894 ريال مليونين ومائة وستة وعشرون الفًا وثمان مائة وأربعة وتسعون ريالاً، إعانات ومكافآت للطلاب والطالبات للعام الدراسي الحالي في مدارس المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة براك المقاطي، أن الإعانات والمكافآت تشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم وبرامج التربية الخاصة والمدارس النائية وأبناء وبنات المعلمين والمعلمات المتوفين والطلاب والطالبات المغتربين وذوي الإعاقات الجسمية والصحية, وكذلك المكافأة التشجيعية لمحو الأمية.

وأشار إلى أن المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين من الطلاب عن طريق نظام الحوالات السريعة مكافآت لشهري محرم وصفر للعام 1441هـ للبنين وشهر محرم وصفر وربيع الأول للعام 1441هـ للبنات.

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16:38ت م

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