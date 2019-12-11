

رام الله 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين خلال اقتحامها عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية في رام الله أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة المحررة بشرى الطويل ،وليث عاصي الطريفي من البيرة، فيما اعتقلت أحمد كايد من بلدة بيتين، بيمنا اعتقلت كامل نخلة من مخيم الجلزون، بالإضافة إلى أحمد عبد الله الساحر من بلدة سلواد.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات عنيفة شهدتها بيرزيت والبيرة ومخيم الجلزون وأحياء عين مصباح وأم الشرايط .

//انتهى //

16:33ت م

0207





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.