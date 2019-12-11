السعودية اليوم / رئيس هيئة حقوق الإنسان يجتمع برئيسة بعثة العلاقات مع بلدان شبه الجزيرة العربية في بروكسل



بروكسل 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

اجتمع معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم برئيسة بعثة العلاقات مع بلدان شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، نائبة رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان هانه نومان، وذلك في مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور رئيس بعثة المملكة العربية

وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، تضمنت إصدار 60 قرارًا في جميع جوانب حقوق الإنسان.

وأوضح معاليه أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

من جانبه، أشادت هانه نومان بالتطورات التي تشهدها المملكة في المجالات كافة ولا سيما في حقوق الإنسان وتمكين المرأة، متطلعةً إلى زيارة المملكة مطلع العام المقبل وتعزيز ودعم وتطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبعثة الأوروبية.

// انتهى //

16:33ت م

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بروكسل 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واساجتمع معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم برئيسة بعثة العلاقات مع بلدان شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، نائبة رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان هانه نومان، وذلك في مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، تضمنت إصدار 60 قرارًا في جميع جوانب حقوق الإنسان.وأوضح معاليه أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .من جانبه، أشادت هانه نومان بالتطورات التي تشهدها المملكة في المجالات كافة ولا سيما في حقوق الإنسان وتمكين المرأة، متطلعةً إلى زيارة المملكة مطلع العام المقبل وتعزيز ودعم وتطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبعثة الأوروبية.// انتهى //16:33ت م0205

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