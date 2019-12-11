السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل سفير النمسا لدى المملكة



الدمام 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, سفير جمهورية النمسا الاتحادية لدى المملكة جورج بوستنجر.

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه, بالسفير بوستنجر، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حريصةٌ على توثيق العلاقات مع مختلف الدول بما يعزز المصالح المشتركة، وتحقيق ما يعود بالنفع على المجتمع الانساني، مشيراً لتوسع التبادل التجاري بين المملكة والنمسا، وتعزيز التواصل من أجل حوار حضاري بناء.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

من جانبه قدم سفير جمهورية النمسا، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، معبراً عن سعادته بالعودة للعمل في المملكة، التي شهدت تطورات متسارعة في فترة وجيزة، مؤكداً حرص جمهورية النمسا على تعزيز العلاقة والتعاون مع المملكة، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.

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16:08ت م

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