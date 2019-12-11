السعودية اليوم / أمانة عسير تستحدث إدارة مختصة للجمعيات والمؤسسات غير الربحية



أبهـا 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

استحدثت أمانة منطقة عسير إدارة للجمعيات والمؤسسات غير الربحية، تهدف إلى تنفيذ قاعدة بيانات لمعرفة حجم هذه الجمعيات والمؤسسات في منطقة عسير,

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الأمانة لدعم المؤسسات غير الربحية والجمعيات، التي تقدم خدمة واسعة للمجتمع دون أن تكون الربحية هدفها الرئيسي، لافتاً إلى أن هذا النظام يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته بالإضافة إلى الإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع لتحقيق التكافل الاجتماعي.

بدورها أوضحت مديرة القسم النسائي بالأمانة سلوى القحطاني أن الإدارة ستنطلق لمساعدة طالبي التأسيس لتوجيه طلباتهم بالشكل الذي يتضمن استفادة المجتمع من هذه الجهات على الوجه الأمثل ومتابعة مراحل طلب التأسيس لاستكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

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16:05ت م

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