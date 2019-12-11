السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل محافظ الهيئة العامة للجمارك



الدمام 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

واطلع سموه على إيجاز عن تقدم مشروعات الهيئة بالمنطقة الشرقية، وتطوير المنافذ البرية، والخدمات التي أضافتها الهيئة في المنافذ الجوية والبحرية.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية الدور المهم للهيئة في تعزيز التبادل التجاري، وحماية أسواق المملكة من المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقايس ، وأن دور الهيئة في تحقيق رؤية المملكة بالتحول لمركز لوجستي عالمي، يتطلب العمل على تقديم خدمات ذات كفاءة وموثوقية عالية، وتلمس احتياجات السوق ، وتطلعات المستفيدين، متمنياً سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق .

من جانبه عبر معالي أحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه ومتابعته لمشروعات الهيئة، وتوجيهاته الدائمة بتقديم الدعم والمساندة لأعمال الهيئة في المنطقة، وفي المنافذ الجوية والبحرية والبرية، مبيناً أن أعمال الهيئة تتواصل من أجل تطوير الخدمات، وتحسين تجربة المستفيد.

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16:03ت م

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