السعودية اليوم / فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية يزورون تعليم المدينة المنورة



المدينة المنورة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

زار فريق من منظمة الصحة العالمية اليوم، الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، والإطلاع على معايير وجهود الإدارة نحو اعتماد المدينة ضمن برنامج المدن الصحية.

كما زار الفريق بقيادة الخبيرة بالمنظمة الدكتورة سمر الفقي وممثلي المنظمة، مدرسة حطين الابتدائية والمدرسة الثانوية الـ( 19 ) للبنات.

وناقش الفريق معايير وجهود الإدارة العامة للتعليم نحو اعتماد المنطقة كمدينة صحية من خلال اجتماع تم عقده بالإدارة العامة للتعليم بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور فهد القايدي، ومدير الشؤون الصحية بتعليم المدينة المنورة فهد الحجوري، وأعضاء اللجنة بالتعليم ، حيث شاهد الفريق جانب من الجهود التي قامت بها إدارة التعليم في هذا الاتجاه.

من جهته أكد القايدي، بأن أعضاء اللجنة بالإدارة بذلوا الكثير في هذا الجانب بهدف الوصول إلى اعتماد المدينة المنورة كمدينة صحية ، وذلك بتوفيق الله تعالى ثم بتضافر الجهود والعمل بصورة تكاملية جنباً إلى جنب مع باقي الإدارات الحكومية المعنية بالمنطقة.

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16:00ت م

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