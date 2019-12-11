شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يوجه بالتحقيق في تسمم 134 شخصاً ببحر أبوسكينة والان نبدء بالتفاصيل

يتابع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ، عمليات التقصّي لحالات التسمم الغذائي لـ 134 شخصا ببحر أبوسكينة، لمعرفة أسبابها ومحاسبة المقصرين وطرق تفاديها مستقبلا . وقال متحدث إمارة عسير ، أن أمير المنطقة وجه بتشكيل "مجموعة اهتمام" للتواصل مع المصابين لاحاطتهم بما يجري، والحالات مستقرة ولايوجد وفيات أو منومين بالعناية وكشف التفاصيل قريبا .

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