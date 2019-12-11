شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: "موازنة 2020" حملت البشائر لأبناء الوطن والان نبدء بالتفاصيل

• استمرار العمل لتحقيق رفاهية المواطن وإنجاز برامج الرؤية

• جهود ولي العهد أثمرت عن نتائج إيجابية وتجاوزت المملكة واقتصادها التوقعات

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة للعام المالي ١٤٤١ /١٤٤٢ هـ .

وقال: "إن موازنة العام المالي القادم حملت البشائر لأبناء الوطن باستمرار إقرار بدل صرف غلاء المعيشة واستمرار البرامج التنموية لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، وأن جهود سمو ولي العهد -حفظه الله- أثمرت عن نتائج إيجابية، وتجاوزت المملكة واقتصادها ولله الحمد التوقعات، وأثبتت هذه الموازنة أن المستقبل مشرق بمشيئة الله، و بعزم وهمة أبناء المملكة".

Advertisements

وأضاف سموه: "في كل موازنة تعلن، تركز الاعتمادات على عدة محاور أهمها تنمية الانسان وتلبية احتياجاته، والعمل على تحقيق تطلعاته، والمضي قدماً نحو تحقيق المستقبل المشرق ".

وحمد سمو أمير المنطقة الشرقية اللهَ على النتائج الإيجابية التي تحققت في هذه الموازنة، والتطورات التي تتحقق في كل عام، وتعزيز منهج الشفافية والإفصاح، ورفع كفاءة الإنفاق، وما شهدناه في هذا العام من نجاح أكبر عملية طرح عام، وتولي المملكة رئاسة قمة العشرين وغيرها من النجاحات هي محصلة العمل المتواصل، والرؤية الطموحة، والعزم الكبير.

ودعا سموه في ختام كلمته المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يمد في عمرهم، ويوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد.