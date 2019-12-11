شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.