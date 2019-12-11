شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن مشروع توزيع سلال غذائية في النيجر والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع 7,208 سلال غذائية في جمهورية النيجر، بحضور أمين عام وزارة العمل الإنساني وإدارة الكوارث الطبيعية بوبكار صديقو، وحاكم مدينة نيامي إساكا حسن كارانتا ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية المعتمدة ووسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح السفير تركي العلي أن هذا المشروع يأتي استمرارا للدعم الذي تقدمه حكومة المملكة للمحتاجين في النيجر بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو وولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مؤكدًا حرص المملكة وشعبها على الوقوف بجانب جمهورية النيجر في كافة المجالات.