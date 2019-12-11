شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن مشروع توزيع سلال غذائية في النيجر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح السفير تركي العلي أن هذا المشروع يأتي استمرارا للدعم الذي تقدمه حكومة المملكة للمحتاجين في النيجر بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو وولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مؤكدًا حرص المملكة وشعبها على الوقوف بجانب جمهورية النيجر في كافة المجالات.
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