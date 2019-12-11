شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيات الحوثية تستهدف مستشفى الحرث بمقذوفات "كاتيوشا" والان نبدء بالتفاصيل

- المقذوفات أطلقها عناصر حوثية من داخل الأراضى اليمنية

- تضرر سور المستشفى ومرافق مدنية قريبة يرتادها المواطنون والمقيمون

- لا خسائر بشرية والدفاع المدني يباشر أعماله فى مكان الحادث

واصلت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران- في تعد وانتهاك صارخ وسافر لكل الأعراف والقوانين الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني- استهداف الأحياء السكنية والمواقع المدنية على الشريط الحدودي بالحد الجنوبي ، حيث

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استهدفت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم ،مستشفى الحرث العام بمقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر المليشيات من داخل الأراضي اليمنية وتسببت في إصابة أحد أسوار المستشفى ومواقع مدنية أخرى يستخدمها المواطنون والمقيمون بشظايا المقذوف.

وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت عدداً من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية ( كاتيوشا ) أطلقتها عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى.

وأكد المقدم القحطاني عدم وجود أي أضرار بشرية ، حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ويأتي هذا بعد الانتهاكات التي قامت بها مليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للقانون الدولي ومحاولاتها الفاشلة في استهداف الأحياء السكنية والمواقع المدنية ومنها مطاري أبها وجازان في فترات سابقة بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وتمكن أنظمة الدفاع الجوي ومنظومة الباتريوت التابعة للدفاع الجوي السعودي من رصدها وتدميرها قبل وصولها إلى اهدافها.