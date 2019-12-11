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وزير الطاقة: تحولنا لإنتاج الكهرباء من الغاز والمصادر المتجددة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة بدأت خطة طموحة لانتاج الكهرباء من الغاز بدلًا من الوقود السائل وكذلك المصادر المتجددة للطاقة.
وقال وزير الطاقة في كلمته خلال اجتماع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي اليوم : بدأنا بتنفيذ خططنا لتحويل إنتاج الكهرباء من الوقود السائل إلى الغاز وإنتاج حصة أكبر من الكهرباء، من مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وخلال الأعوام العشرة القادمة، سنصبح بإذن الله مركزًا عالميًا لاستغلال الطاقة المتجددة.
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