سهم أرامكو يضع “تداول” ضمن أكبر 10 بورصات عالميًا

2019-12-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعزز إدراج سهم شركة أرامكو السعودية في السوق المالية السعودية من حجم “تداول” لتصبح ضمن قائمة أكبر 10 بورصات في العالم من حيث القيمة السوقية الإجمالية، متفوقة على بورصتي الهند وتورنتو.

وسيسهم اكتتاب أرامكو في رفع القيمة السوقية لـ “تداول” بواقع 1.7 تريليون دولار أمريكي، ليصبح إجمالي قيمتها 2.3 تريليون دولار أمريكي تقريبًا، أي ما يعادل خمسة أضعاف حجم القيمة السوقية لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة.

الرابع عالميًا

وقفز الاكتتاب العام لأرامكو بترتيب “تداول” إلى المركز الرابع عالميًا من حيث حجم صفقات جمع رؤوس الأموال من المستثمرين للعام (2019م) كما سيعزز اكتتاب أرامكو مستوى سيولة السوق من خلال جذب المزيد من التدفقات الأجنبية السلبية والنشطة، خاصة بعد انضمام “تداول” إلى المؤشرين العالميين للأسواق الناشئة “إم إس سي آي” و”فوتسي راسل”.

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1650 مستثمرًا أجنبيًا

يذكر أنه يوجد حاليًا حوالي 1650 مستثمرًا أجنبيًا مؤهلًا مسجلين في “تداول”، وهو رقم مرشح للزيادة بعد نجاح الإدراج الضخم.

ووفقًا لتقرير أبحاث للراجحي المالية، يمكن أن يضخ المستثمرين الأجانب المؤهلين (السلبيين والنشطين) تدفقات استثمارية بقيمة 3.8 مليار دولار في أسهم أرامكو، ما سيمثل دفعة كبيرة لأحجام التداول في السوق المالية السعودية (علمًا بأن متوسط حجم التداول اليومي للسوق بلغ 130 مليون سهم على مدى عام واحد).

وكانت السوق المالية بدأت اليوم إدراج وتداول أسهم أرامكو السعودية بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10% حيث وصل سعر السهم إلى 35.2 ريال بارتفاع قدره 3.2 ريال في الساعات الأولى من التداول.

يذكر أن عملية الطرح، التي انقضت فترها بنهاية يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 م، سجلت مجموع طلبات اكتتاب من قبل المكتتبين من الأفراد والمؤسسات بمبلغ وقدره 446 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 4.65 أضعاف إجمالي أسهم الطرح ( بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء )، وقد نجحت عملية الاكتتاب في استقطاب أكثر من 5 ملايين مكتتب.

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