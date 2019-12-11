مساهمو أرامكو صاروا شركاء في صنع مستقبل الشركة

2019-12-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

شكل تداول سهم أرامكو اليوم لحظة تاريخية مهمة بالنسبة لأرامكو السعودية والمملكة بشكل عام بعد الانتهاء بنجاح من أكبر طرح أولي عام في التاريخ.

وأصبح المساهمون الآن طرفًا مشاركًا في صنع مستقبل شركة أرامكو وسعيها لتحقيق القيمة على المدى الطويل.

وبلغت حصيلة اكتتاب أرامكو 96 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 25.6 مليار دولار، تم تسعيرها عند الحد الأعلى من نطاق التسعير فيما بلغ إجمالي الأموال التي تم جمعها في جميع الطروحات الأولية العامة في السوق المالية السعودية بين عامي 2013 و2018 مبلغ 48.78 مليار ريال سعودي (13 مليار دولار أمريكي).

الطلب القوي على أسهم أرامكو

وشهدت جلسة التداول الأولى اليوم طلبًا قويًا جدًا من شريحتي المؤسسات والأفراد، بعد أن بلغ عدد المكتتبين الأفراد 5 ملايين مكتتب (يمثلون حوالي 15٪ من إجمالي سكان المملكة)، وضمت شريحة المؤسسات مستثمرين من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومستثمرين أجانب مؤهلين.

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استثمار قوي للمساهمين على المدى الطويل

وتحتل أرامكو مكانة الصدارة في قطاع النفط، وتعتمد استراتيجية قوية لخلق القيمة من التوسع والتكامل الاستراتيجي لأعمال محفظتها ما يجعلها خيارًا استثماريًا قويًا على المدى الطويل حيث تلتزم الشركة بتقديم حصص أرباح مستدامة ومتنامية عبر ظروف السوق ودورات الأسعار.

ويعتزم مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية عادية لا تقل عن 75,0 مليار دولار للسنة التقويمية 2020م، بالإضافة إلى أي توزيعات أرباح خاصة محتملة.

الثقة العالية بالشركة

يظهر مستوى الطلب القوي الثقة العالية بالشركة واستراتيجيتها للنمو، حيث بلغت قيمة إجمالي طلبات الاكتتاب ما يعادل 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المسجل في العام 2018م.

يذكر أنه تمت تغطية شريحة المؤسسات بواقع 6.2 مرات بينما تمت تغطية شريحة الأفراد بواقع 1.5 مرة، وإجمالًا، تمت تغطية الاكتتاب العام بواقع 4.65 مرات، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على أسهم الشركة.

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