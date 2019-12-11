اختتام ملتقى رفع التحصيل الدراسي بتعليم #عسير

متابعات الخليج 365 - أبها

شهد مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية في منطقة عسير عبدالرحمن عوضة اليوم الأربعاء اختتام فعاليات برنامج لقاء مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات الصفوف الأولية والذي استمر ثلاثة أيام بمشاركة 47 إدارة تعليمية في المملكة، وبتنظيم من قسمي الصفوف الأولية للبنين والبنات بتعليم المنطقة.

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وأكد عوضة خلال اللقاء أن الجميع يحملون مسؤولية المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية 2030 في مخرجات التعليم وإتقان الطلاب والطالبات للمهارات الأساسية في الصفوف الأولية، مشيرًا إلى أنه سيكون لذلك صدى وأثر واضح في قيادة العمل التعليمي وفق تطلعات القيادة الرشيدة.

وكان اللقاء قد شهد العديد من ورش العمل المركزة التي بحثت محاور هامة ورئيسة أبرزها: تحديد مظاهر ضعف طلاب الصفوف الأولية في مواد العلوم الشرعية والرياضيات والعلوم ولغتي والطرق العلاجية المناسبة لها، ومراجعة وتجويد دليل البرامج العلاجية واستعراض التجارب الميدانية واستراتيجيات تدريس منفذة تسهم في رفع المستوى التحصيلي فيما اختتمت ورش اللقاء في يومها الثالث بتحكيم مخرجات تلك المحاور والخروج بتوصيات ونتائج متعددة انطلاقًا من أهمية الصفوف الأولية التي توليها الوزارة أهمية بالغة باعتبارها مشروع وطني هام في العملية التعليمية لمواكبة رؤية الوطن التي تسعى لتحقيق أفضل المخرجات التعليمية القادرة على مواكبة تغيرات العصر يذكر أن الملتقى اختتم بتكريم المشاركين والمشاركات والجهات الداعمة واللجان المنظمة للبنين والبنات.