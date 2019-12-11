الشهري تخترع جهازًا يساعد كبار السن لأخذ الأدوية بموعدها

متابعات الخليج 365 - الرياض

في إنجاز جديد للمرأة السعودية على مستوى براءات الاختراع، نجحت المخترعة الدكتورة ليلى علي مساعد الشهري في الحصول على براءة اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن اختراعها حقيبة دوائية لمواعيد الدواء.

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ويتمثّل الاختراع الجديد الذي حصلت بموجبه “الشهري” على براءة الاختراع المحلية والدولية في حقيبة إلكترونية للحفاظ على مواعيد أخذ الأدوية يتم التحكّم بها بشريحة مبرمجة على تطبيقات الجوال.

وأفادت أنّ الهدف من الاختراع هو خدمة كبار السن والتأكد من حصولهم على الأدوية في مواعيدها المحدّدة من قبل الأطباء، إضافةً إلى المحافظة على برودة الجهة التي تضم الدواء بداخلها، ومتابعة المريض في كيفية المحافظة على الدواء عبر التطبيق بشكل منتظم.