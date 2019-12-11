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سهم أرامكو يقود صعود مؤشرات تداول
متابعات الخليج 365 - الرياض
قاد سهم أرامكو الأسهم الصاعدة في أولى جلسات التداول اليوم حيث ارتفع 3.2 ريال بنسبة 10 % ليصل سعره إلى 35.2 ريال.
وفي المرتبة التالية جاء سهم شركة المملكة الذي ارتفع 0.66 ريال بنسبة 9.88 % ليصل إلى 7.34 ريال فيما ارتفع سهم اللجين بمقدار ريالين ليصل إلى 28 ريالًا بنسبة زيادة قدرها 7.69%.
أما أسمنت حائل فقد ارتفع 0.74 ريال ليصل إلى 11.44 ريال للسهم الواحد بنسبة زيادة بلغت 6.92 %، وكان خامس الأسهم ارتفاعًا اليوم أسمنت الشرقية الذي وصل إلى 36.15 بعدما ارتفع بمقدار ريالين وربع بنسبة زيادة قدرها 6.64 %.
وأغلق المؤشر العام للسوق السعودية اليوم عند مستوى 8,133.72 نقطة بزيادة قدرها 67.30 أي ما يعادل 0.83%.
يذكر أن عملية الطرح، التي انقضت فترها بنهاية يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 م، سجلت مجموع طلبات اكتتاب من قبل المكتتبين من الأفراد والمؤسسات بمبلغ وقدره 446 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 4.65 أضعاف إجمالي أسهم الطرح (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء)، وقد نجحت عملية الاكتتاب في استقطاب أكثر من 5 ملايين مكتتب.
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