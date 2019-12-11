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2019-12-11 #عاجل وزارة العدل تدعو المتقدمين لوظائفها لإجراء اختبارات السمات الشخصية عبر البوابة الإلكترونية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements دعت وزارة العدل المتقدمين لوظائفها لإجراء اختبارات السمات الشخصية عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت وزارة العدل إن المدعوين والمدعوات لدخول اختبار السمات الشخصية للمسابقة الوظيفية بتاريخ 13 / 03 /1441 هــ بالمرتبة الثامنة عليهم زيارة الرابط التالي (هنا).

أما المدعوون والمدعوات لدخول اختبار السمات الشخصية للمسابقة الوظيفية بتاريخ 03 / 09 /1440 هــ بالمرتبة السادسة وكذلك المرشحات لإجراء المقابلة الشخصية على وظيفة كاتب عدل (نساء) للمسابقة الوظيفية المقامة في 1440/11/28هـ عليهم زيارة الرابط التالي (هنا). شارك الخبر







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