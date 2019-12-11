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2019-12-11 الجوازات تدعو المقيمين إلى توثيق بصماتهم تفاديًا لإيقاف سجلاتهم متابعات الخليج 365 - واس دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين الذين لم يسجلوا بصماتهم (الخصائص الحيوية) إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات وتسجيل بصماتهم في النظام الآلي ولمرافقيهم ، تفادياً لإيقاف سجلاتهم في الحاسب الآلي وذلك للاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنه سوف يتم إيقاف سجلات الوافدين المقيمين في المملكة الذين لم يقوموا بتسجيل خصائصهم الحيوية ( البصمة ) في النظام الآلي ولن يتم تنفيذ أي إجراء لهم في سجلاتهم بالحاسب الآلي دون وجود بصماتهم.

وأوضحت الجوازات أنه قد تم تجهيز مواقع لتسجيل بصمات المقيمين في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ودعمها بالأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.

وبينت الجوازات أنه يمكن للمستفيد الاطلاع على مواقع تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) من خلال زيارة الموقع الرسمي (هنا) أو التواصل عبر البريد الإلكتروني : [email protected] للرد على جميع الاستفسارات واستقبال جميع الآراء. شارك الخبر







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