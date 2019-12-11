IPS Riyadh أول معرض للترويج للعقارات المصرية في #السعودية

2019-12-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنطلق غدًا الخميس فاعليات النسخة الأولى لمعرض العقارات الدولي ips بالرياض، بمشاركة 13 مطورًا عقاريًا مصريًا، وينظم المعرض شركة الاستراتيجي الإماراتية للمعارض، ويعد المعرض الأول من نوعه، حيث يختص بالمطورين المصريين، ويستهدف المصريين بالمملكة والسعوديين الراغبين في شراء عقار بمصر بحضور السفير المصري أحمد فاروق.

من جانبه أوضح داود الشيزاوي، رئيس مجموعة الاستراتيجي الإماراتية المنظمة لمعرض العقارات الدولي IPS Riyadh، أنه في إطار العلاقات المصرية السعودية الإماراتية المتميزة تتشرف شركة الاستراتيجي بتنظيم أول معرض عقاري مصري للترويج للمشروعات المصرية في الرياض تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، مشيرًا إلى أن المعرض فرصة جيدة للتنويه أيضا بمزايا قانون الإقامة والجنسية الجديد الذي يعطي الحق بالتملك لغير المصريين، وذلك بمشاركة 13 مطورًا من صفوة الممطورين العقاريين ومسؤولين من وزارة الإسكان المصرية ومن السفارة المصرية في الرياض.

وأشاد الشيزاوي، بأهمية قانون الإقامة والجنسية الجديد وأنه يعد خطوة شديدة الأهمية لجذب العديد من الاستثمارات في هذا السوق الضخم سوق العقارات المصري، مضيفًا إلى أن المعرض يستهدف شريحة كبيرة من العملاء المصريين والأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، الحريصين على الاستثمار في كبرى المشروعات العقارية في جمهورية مصر العربية.

من ناحية أخرى كشف المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذي للأهلي صبور، أن المشاركة بمعرض العقارات الدولي بالرياض في نسخته الأولى تعزز من رغبتنا في تصدير العقار المصري وتحسين الصورة الذهنية لمستقبل التنمية العمرانية بمصر وضرورة مساندة الدولة في توجهها الحالي، في ظل الأهمية الكبيرة التي توليها لملف تصدير العقار المصري، وفتح أسواق جديدة له بالشرق الأوسط والعالم.

وأكد صبور، أن التركيز على التنمية السياحية من أهم الخطوات لدعم عملية تصدير العقاري، وذلك لما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية تجعلها في مقدمة المقاصد السياحية وهو الظاهر الذي سيسهم في الترويج لسوق العقار مما يعمل على تحقيق إيرادات دولارية كبيرة للاقتصاد المصري”.

Advertisements

من جانبها قالت دينا زكري رئيس قطاع الخدمات المصرية بالبنط العربي الإفريقي الدولي، أن الاستثمار في السوق العقاري من أنجح الاستثمارات حيث إن سوق العقارات في مصر الآن هو الأكثر استقرارًا ويعتبر آمنًا بشكل كبير، مضيفة إلى أن “العربي الإفريقى” يعمل على دعم القطاع العقاري في مصر ويشارك كراعٍ بلاتيني في أحدث دورات معرض العقارات الدولي المقرر انعقاده بالرياض في ديسمبر 2019.

وشددت زكري، أن بأهمية دعم المنظومة العقارية بما لها من رؤية مستقبلية طموحة وذلك بتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة والبرامج الادخارية لزوار المعرض من الأفراد لتتناسب مع مختلف احتياجاتهم حيث إن المعرض يستهدف شريحة كبيرة من العملاء السعوديين والمصريين والأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، ولذلك يحرص البنك على المشاركة بمجموعة من أفضل كوادره ذوي الخبرات المصرفية المختلفة لتلبية كافة احتياجات زائري المعرض المهتمين بالاستثمار في كبرى المشروعات العقارية في جمهورية مصر العربية.

من ناحيته قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري “إن القطاع العقاري في مصر استمر في أدائه الإيجابي على مدار السنوات الأخيرة، وانفتحت مصر خلالها لاستقبال شتى الفرص الاستثمارية المختلفة في هذا المجال، مؤكدًا أن معرض IPS العقاري الدولي منصة لعرض تلك الفرص والتعرف بشكل أوسع على السوق المصري، وهو ما ساهم في تواجدنا لعرض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مختلف المدن المصرية الجديدة لإبراز الفرص الاستثمارية المتنوعة في مصر في المجال العقاري.

بدوره كشف آسر حمدي رئيس مجلس إدارة الشرقيون للتنمية العمرانية OUD، عن طرح الشركة لأكبر محفظة عقارية بالنسخة الأولي لمعرض العقارات الدولي IPS، والذي تنظمه شركة الاستراتيجي الإماراتية، في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري بالرياض بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد حمدي، أن المشاركة بمعرض ” IPS الرياض ” تأتي في إطار استراتيجية OUD بالترويج لمشروعاتها في العديد من المعارض العقارية والفعاليات الكبرى داخل وخارج مصر للتواصل الدائم مع عملاؤها والتعرف على احتياجاتهم، لافتًا إلى أن التواجد بمدينة الرياض فرصة كبرى للشركات العقارية مع وجود طلب حقيقي وفعال من شرائح المصريين العاملين بالسعودية وكذلك الأشقاء السعوديون الحريصون على امتلاك وحدات داخل بلدهم الثاني مصر في إطار علاقات الأخوة والترابط المتأصلة.

الجدير بالذكر أن شركة الاستراتيجي الإماراتية هي شركة رائدة في تنظيم المعارض العقارية حول العالم وتمتلك 9 أفرع في دول مختلفة ومن المعارض والمؤتمرات الكبرى التي تنظمها ملتقى الاستثمار السنوي في دبي ومعرض العقارات الدولي والذي عقد منه 17 نسخة في دبي ونسخته الأولى في الرياض هذا العام.