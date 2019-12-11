طريقة تداول سهم أرامكو عبر تطبيق سامبا كابيتال

2019-12-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

بمناسبة بدء التداول على سهم أرامكو كشفت سامبا كابيتال عن طرق بيع أسهم الاكتتابات سواء تلك المرتبطة بحسابات الوساطة سامبا تداول أو تلك التي لا ترتبط بحسابات الوساطة وترتبط بحساب جارٍ.

وأوضحت سامبا كابيتال أنه يمكن بيع أسهم الاكتتابات من خلال عدة طرق منها، الهاتف المجاني، أجهزة الصراف الآلي، موقع سامبا أونلاين أو تطبيق سامبا كابيتال على الهواتف الذكية.

ولبيع الأسهم عبر تطبيق سامبا كابيتال يجب اتباع الخطوات التالية:

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أدخل كلمة المرور

ضع رمز التحقق

اختر المحفظة الاستثمارية

اختر أسهم الشركة

أما لبيع الأسهم عبر سامبا أونلاين فيتم من خلال الخطوات التالية:

قم بالتسجيل في الموقع

أكد كلمة المرور المستلمة عبر جوالك

اختر خدمات الاكتتاب من القائمة

ثم اختر بيع أسهم الاكتتاب

وتم التداول على سهم أرامكو رسميًا اليوم حيث صعد سعر السهم إلى 35.2 ريالًا بارتفاع 10 % عن القيمة الاسمية وقادت أرامكو صعود سوق الأسهم السعودية تداول.

وكانت تداول قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو السعودية اعتبارًا من اليوم الأربعاء بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

يذكر أن عملية الطرح، التي انقضت فترها بنهاية يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 م، سجلت مجموع طلبات اكتتاب من قبل المكتتبين من الأفراد والمؤسسات بمبلغ وقدره 446 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 4.65 أضعاف إجمالي أسهم الطرح ( بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء )، وقد نجحت عملية الاكتتاب في استقطاب أكثر من 5 ملايين مكتتب.