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هددت تركيا، اليوم الأربعاء من أنها ستمنع دولاً أخرى من القيام بعمليات استكشاف وتنقيب عن الغاز في مناطق تزعم أنها تابعة لها في شرق المتوسط، وذلك في آخر مشهد لاستعراض القوة من جانب نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو في مقابلة مع شبكة خبر التلفزيونية أوردتها "فرانس 24": "لا أحد يمكنه القيام بهذه الأنواع من الأنشطة في جرفنا القاري من دون إذننا".
وأضاف: "في حال جرت أعمال تنقيب سنوقفهم طبعاً".
وأشار "أوغلو" إلى أن تركيا على استعداد للجلوس مع اليونان لحل الخلاف.
ويتصاعد التوتر بشأن الحدود البحرية في المنطقة منذ اكتشاف كميات كبيرة من الغاز.
وأثار اتفاق بحري الشهر الماضي بين تركيا وليبيا غضب دول محاذية أخرى، تطالب بحقوق في مناطق واسعة من شرق المتوسط كاليونان وشركائها الإقليميين.
أردوغان
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 04:11 PM
يزعم أن المنطقة تابعة لتركيانظام" أردوغان" يستعرض قوته.. ويهدد بمنع التنقيب عن الغاز شرق المتوسط
هددت تركيا، اليوم الأربعاء من أنها ستمنع دولاً أخرى من القيام بعمليات استكشاف وتنقيب عن الغاز في مناطق تزعم أنها تابعة لها في شرق المتوسط، وذلك في آخر مشهد لاستعراض القوة من جانب نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو في مقابلة مع شبكة خبر التلفزيونية أوردتها "فرانس 24": "لا أحد يمكنه القيام بهذه الأنواع من الأنشطة في جرفنا القاري من دون إذننا".
وأضاف: "في حال جرت أعمال تنقيب سنوقفهم طبعاً".
وأشار "أوغلو" إلى أن تركيا على استعداد للجلوس مع اليونان لحل الخلاف.
ويتصاعد التوتر بشأن الحدود البحرية في المنطقة منذ اكتشاف كميات كبيرة من الغاز.
وأثار اتفاق بحري الشهر الماضي بين تركيا وليبيا غضب دول محاذية أخرى، تطالب بحقوق في مناطق واسعة من شرق المتوسط كاليونان وشركائها الإقليميين.
، نظام" أردوغان" يستعرض قوته.. ويهدد بمنع التنقيب عن الغاز شرق المتوسط ،
المصدر : الخليج 365
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