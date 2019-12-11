، سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8133.72 نقطة.. و"أرامكو" تتصدر ،

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 67.30 نقطة ليقفل عند مستوى 8133.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 45 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والمملكة، واللجين، وأسمنت حائل، وأسمنت الشرقية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: دار الأركان، ومجموعة صافولا، والمراكز، وبي سي آي، والأسماك، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.32%.
وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، ودار الأركان، وجدوى ريت السعودية، والإنماء، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان وسابك، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية " نمو"، اليوم، منخفضاً 131.64 نقطة ليقفل عند مستوى 6313.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 ألف سهم تقاسمتها 870 صفقة
مؤشر الأسهم السعودية
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 04:14 PM
المتداول أكثر من 175 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقةسوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8133.72 نقطة.. و"أرامكو" تتصدر
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 67.30 نقطة ليقفل عند مستوى 8133.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 45 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والمملكة، واللجين، وأسمنت حائل، وأسمنت الشرقية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: دار الأركان، ومجموعة صافولا، والمراكز، وبي سي آي، والأسماك، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.32%.
وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، ودار الأركان، وجدوى ريت السعودية، والإنماء، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان وسابك، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية " نمو"، اليوم، منخفضاً 131.64 نقطة ليقفل عند مستوى 6313.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 ألف سهم تقاسمتها 870 صفقة
، سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8133.72 نقطة.. و"أرامكو" تتصدر ،
المصدر : الخليج 365
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