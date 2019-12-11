- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أتاح مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، وظائف موسمية وفرصاً استثمارية للشباب السعودي، وذلك في أرض المهرجان الذي يقام في ملهم شمال مدينة الرياض.
ويرتبط مهرجان الصقور بمجموعة من المهام الرئيسة، التي فتح من خلالها نادي الصقور السعودي الباب لممارسة أعمال متنوعة، وذلك في "التنظيم، الإدارة، لجان المسابقات، مراكز التسجيل".
وتم توفير أجنحة مختلفة للشباب في أرض المهرجان لبيع مستلزمات الطيور كالبرقع، وأجهزة الرادار، وركن لبيع القهوة والمشروبات الساخنة، وركن لتقديم المأكولات، وأركان للعناية بالطيور، وأدوات الصيد.
وأنعش المهرجان الحركة الاقتصادية في ملهم، التي تبعد بضعة كيلومترات عنه، إذ استعان الصقارون بأسواقها ومزارعها، والشقق المتوفرة فيها، ممَّا فتح باب الرزق لأهالي ملهم.
يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقام سنويّاً في ملهم، وتستمر نسخته الحالية حتى 16 ديسمبر الجاري.
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور وظائف موسمية
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 04:03 PM
الفعاليات أنعشت الحركة الاقتصادية في الأسواق والمزارع والشقق بـ"ملهم"وظائف موسمية للشباب السعودي يوفرها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أتاح مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، وظائف موسمية وفرصاً استثمارية للشباب السعودي، وذلك في أرض المهرجان الذي يقام في ملهم شمال مدينة الرياض.
ويرتبط مهرجان الصقور بمجموعة من المهام الرئيسة، التي فتح من خلالها نادي الصقور السعودي الباب لممارسة أعمال متنوعة، وذلك في "التنظيم، الإدارة، لجان المسابقات، مراكز التسجيل".
وتم توفير أجنحة مختلفة للشباب في أرض المهرجان لبيع مستلزمات الطيور كالبرقع، وأجهزة الرادار، وركن لبيع القهوة والمشروبات الساخنة، وركن لتقديم المأكولات، وأركان للعناية بالطيور، وأدوات الصيد.
وأنعش المهرجان الحركة الاقتصادية في ملهم، التي تبعد بضعة كيلومترات عنه، إذ استعان الصقارون بأسواقها ومزارعها، والشقق المتوفرة فيها، ممَّا فتح باب الرزق لأهالي ملهم.
يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقام سنويّاً في ملهم، وتستمر نسخته الحالية حتى 16 ديسمبر الجاري.
، وظائف موسمية للشباب السعودي يوفرها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف موسمية للشباب السعودي يوفرها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.