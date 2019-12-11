، وظائف موسمية للشباب السعودي يوفرها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفعاليات أنعشت الحركة الاقتصادية في الأسواق والمزارع والشقق بـ"ملهم"

أتاح مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، وظائف موسمية وفرصاً استثمارية للشباب السعودي، وذلك في أرض المهرجان الذي يقام في ملهم شمال مدينة الرياض.

ويرتبط مهرجان الصقور بمجموعة من المهام الرئيسة، التي فتح من خلالها نادي الصقور السعودي الباب لممارسة أعمال متنوعة، وذلك في "التنظيم، الإدارة، لجان المسابقات، مراكز التسجيل".

وتم توفير أجنحة مختلفة للشباب في أرض المهرجان لبيع مستلزمات الطيور كالبرقع، وأجهزة الرادار، وركن لبيع القهوة والمشروبات الساخنة، وركن لتقديم المأكولات، وأركان للعناية بالطيور، وأدوات الصيد.

وأنعش المهرجان الحركة الاقتصادية في ملهم، التي تبعد بضعة كيلومترات عنه، إذ استعان الصقارون بأسواقها ومزارعها، والشقق المتوفرة فيها، ممَّا فتح باب الرزق لأهالي ملهم.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقام سنويّاً في ملهم، وتستمر نسخته الحالية حتى 16 ديسمبر الجاري.

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور وظائف موسمية