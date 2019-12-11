، استهداف أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان.. مقتل شخص وإصابة 60 ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم

قُتِل شخص واحد، وأصيب أكثر من 60 آخرين، اليوم الأربعاء، في هجوم استهدف قاعدة باجرام الأمريكية الرئيسية في إقليم باروان بأفغانستان.

ونقلت المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان وحيدة شاهكار أن جميع الجرحى من الأفغان.

وأوضحت أن اشتباكاً لمدة 30 دقيقة تم مع المهاجمين الذين كان من الواضح أنهم يريدون دخول القاعدة والقوات الأجنبية.

وأضافت أن مهاجمين فجّرا عربتين ملغومتين عند المدخل الجنوبي للقاعدة، بينما فتح خمسة آخرون النار.



ومن جهتها، ذكرت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان أن الهجوم جرى احتواؤه وصده سريعا، ولم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين أمريكيين أو من التحالف، لكن قاعدة طبية يجري بناؤها لخدمة المحليين تضررت بشدة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

يأتي الهجوم في حين تسعى الولايات المتحدة لإحياء محادثات السلام المتعثرة مع مقاتلي حركة طالبان، الذين يسيطرون على مساحة من الأراضي تتجاوز ما سيطروا عليه في أي وقت مضى منذ أن أطاحت بهم قوات التحالف من السلطة في 2001.استهداف قاعدة أمريكية أفغانستان