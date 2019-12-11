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رفع المستشار بالديوان الملكي الدكتور بندر بن محمد العيبان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمناسبة إقرار الميزانية، مشيراً إلى أن هذه الميزانية أكدت حرص القيادة الرشيدة على الـمضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته، مع العمل على تحقيق الأهداف التي اشتملت عليها رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وقال "العيبان": استهدفت ميزانية الخير تبني المملكة سياسات اقتصادية ملهمة، يأتي في مقدمتها نمو الناتج غير النفطي، وإدراج جزء من أسهم شركة البترول الوطنية العملاقة "أرامكو" أكبر شركة بترولية في العالم، في سوق الأسهم السعودية، بما يعزز تنويع فرص الاستثمار والشفافية، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصة الإنفاق الاجتماعي والتعليم والبحث العلمي والصحة والإسكان بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد "العيبان" أن الميزانية عكست حرص القيادة الرشيدة على مواصلة العمل؛ لتمكين القطاع الخاص للمشاركة في الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية التي تستهدف جودة الحياة لإنسان هذا الوطن الذي ينعم بالأمن والاستقرار والرخاء والحياة الكريمة؛ وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
الدكتور بندر بن محمد العيبان الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1441/ 1442هـ 2020م
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 04:01 PM
رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين"العيبان": ميزانية الخير استهدفت تبني المملكة سياسات اقتصادية ملهمة
رفع المستشار بالديوان الملكي الدكتور بندر بن محمد العيبان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمناسبة إقرار الميزانية، مشيراً إلى أن هذه الميزانية أكدت حرص القيادة الرشيدة على الـمضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته، مع العمل على تحقيق الأهداف التي اشتملت عليها رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وقال "العيبان": استهدفت ميزانية الخير تبني المملكة سياسات اقتصادية ملهمة، يأتي في مقدمتها نمو الناتج غير النفطي، وإدراج جزء من أسهم شركة البترول الوطنية العملاقة "أرامكو" أكبر شركة بترولية في العالم، في سوق الأسهم السعودية، بما يعزز تنويع فرص الاستثمار والشفافية، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصة الإنفاق الاجتماعي والتعليم والبحث العلمي والصحة والإسكان بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد "العيبان" أن الميزانية عكست حرص القيادة الرشيدة على مواصلة العمل؛ لتمكين القطاع الخاص للمشاركة في الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية التي تستهدف جودة الحياة لإنسان هذا الوطن الذي ينعم بالأمن والاستقرار والرخاء والحياة الكريمة؛ وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
، "العيبان": ميزانية الخير استهدفت تبني المملكة سياسات اقتصادية ملهمة ،
المصدر : الخليج 365
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