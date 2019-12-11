محمد بن مسعود - الدمام - إضافة لمؤشر قطاع الطاقة وحسب منهجية مؤشرات "تداول" أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع الطاقة. وقالت الشركة في بيان نشرته على موقعها عصر الأربعاء: جاء ذلك حسب منهجية مؤشرات تداول، وذلك من بداية التداول في يوم الأربعاء 21/ 4/ 1441هـ الموافق 18/ 12/ 2019م.تداول السوق المالية السعودية أرامكو السعودية 11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 03:51 PM إضافة لمؤشر قطاع الطاقة وحسب منهجية مؤشرات "تداول" Advertisements "تداول" تعلن عن الانضمام السريع لشركة أرامكو لمؤشر "تاسي" "تداول" تعلن عن الانضمام السريع لشركة أرامكو لمؤشر "تاسي" أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع الطاقة. وقالت الشركة في بيان نشرته على موقعها عصر الأربعاء: جاء ذلك حسب منهجية مؤشرات تداول، وذلك من بداية التداول في يوم الأربعاء 21/ 4/ 1441هـ الموافق 18/ 12/ 2019م. الكلمات المفتاحية ، "تداول" تعلن عن الانضمام السريع لشركة أرامكو لمؤشر "تاسي" ،

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