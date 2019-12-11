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اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، يوم أمس، عدداً من المحاضرات بعنوان: "خطر جماعة الإخوان المسلمين على الأمة"، ضمن برنامج "مساجدنا آمنة" الذي ينظمه الفرع في نسخته الثالثة، ألقاها عدد من الدعاة في عدد من جوامع المنطقة، واستمرت لمدة يومين.
وتحدث الدعاة عن خطر جماعة الإخوان المسلمين، وما سببته من زعزعة للأمن وبث للفكر المتطرف، وما تقوم به من زرع ونشر للفتن في المجتمعات الإسلامية.. محذرين من هذه الجماعة المصنفة بأنها جماعة إرهابية في العديد من الدول من ضمنها المملكة العربية السعودية.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي، أن الوزارة تسعى وبتوجيه من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في بذل الجهود وتكثيفها في توعية الناس بخطر هذه الجماعة، وغيرها من الجماعات المنحرفة التي تشكل خطراً على الدين والوطن.
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 03:46 PM
ضمن برنامج "مساجد آمنة" للأمن الفكري.. في نسخته الثالثة بمنطقة حائل"الشؤون الإسلامية" تختتم محاضرات "خطر جماعة الإخوان على الأمة"
اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، يوم أمس، عدداً من المحاضرات بعنوان: "خطر جماعة الإخوان المسلمين على الأمة"، ضمن برنامج "مساجدنا آمنة" الذي ينظمه الفرع في نسخته الثالثة، ألقاها عدد من الدعاة في عدد من جوامع المنطقة، واستمرت لمدة يومين.
وتحدث الدعاة عن خطر جماعة الإخوان المسلمين، وما سببته من زعزعة للأمن وبث للفكر المتطرف، وما تقوم به من زرع ونشر للفتن في المجتمعات الإسلامية.. محذرين من هذه الجماعة المصنفة بأنها جماعة إرهابية في العديد من الدول من ضمنها المملكة العربية السعودية.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي، أن الوزارة تسعى وبتوجيه من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في بذل الجهود وتكثيفها في توعية الناس بخطر هذه الجماعة، وغيرها من الجماعات المنحرفة التي تشكل خطراً على الدين والوطن.
، "الشؤون الإسلامية" تختتم محاضرات "خطر جماعة الإخوان على الأمة" ،
المصدر : الخليج 365
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