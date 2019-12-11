أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11/12/2019 في المملكة العربية السعودية

شهدت اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 11/12/2019 ارتفاعا طفيف جدا في سعر الأعيرة المتداولة في محافظات ومدن المملكة العربية السعودية، ويزداد البحث عن أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية من قبل الأشخاص المهتمين بالذهب سواء كانوا يعتبرونه استثمار عالي جدا أو كنوع من أنواع الحلي عالي القيمة، ولذلك نقدم لكم متابعة مستمرة لأسعار الذهب في السعودية.

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 11/12/2019 في السعودية

سجل الجرام عيار 24 نحو 176.83 ريال مقابل 47.15 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 162.10 ريال مقابل 43.23 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 154.73 ريال مقابل 41.26 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 132.63ريال مقابل 35.37 دولار.

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سجل الجرام عيار 14 نحو 103.04 ريال مقابل 27.48 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 88.42 ريال مقابل 23.58 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.238 ريال مقابل 330.03 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 176.833ريال مقابل 47.154 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية نحو 5.500 ريال مقابل 1.467 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت طفيف بين الأعيرة المتداولة في مدن ومحافظات المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط.