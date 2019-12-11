شكرا لمتابعة خبر عن «اكتتاب أرامكو» وعد تاريخي يتحقق من سمو ولي العهد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - بالتزامن مع بدء تداول أسهم أرامكو في السوق المالية، عاد إلى الأذهان وعد صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن يكون اكتتاب أرامكو هو الأكبر في تاريخ الكرة الأرضية.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسمو ولي العهد وهو يقدم وعده للمواطنين قبل عدة سنوات، بأن يكون «اكتتاب أرامكو» الأكبر في تاريخ الكرة الأرضية.
توقعات بارتفاع سهم أرامكو إلى 40 ريالا
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