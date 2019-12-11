شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح «المبلغ المرتجع» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح حساب المواطن، معنى المبلغ المرتجع في البرنامج، ردًا على استفسار أحد المواطنين حول هذا المبلغ.

وقال البرنامج عبر خدمة المستفيدين: «المبلغ المدفوع هو مبلغ الدعم لشهر ديسمبر، والمبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك، والذي يتم صرفه مع مبلغ الدعم الشهري».

وتسائل أحد المستفيدين حول إيداع «مبلغ مرتجع» بقيمة 505 ريالات، بالإضافة إلى «مبلغ الدعم» بقيمة 543 ريالًا.