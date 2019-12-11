بالفيديو.. لحظة العثور على حيوان بحري نافق بشواطئ رابغ

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الرياض - علي القحطاني - تمكن مواطن من العثور على حيوان بحري كبير نافقاً على شاطي البحر في منطقة الخور برابغ.
وفي التفاصيل، عثر أحد سكان محافظة رابغ قبل خلال تنزه على ساحل رابغ، على حيوان بحري كبير نافقاً على الشاطئ، يعتقد أنه “خروف البحر”.
وتبين أن طول الحيوان البحري يبلغ ثلاثة أمتار ونصف المتر تقريباً، ولا يزال موجوداً في ذات المكان في منطقة الخور برابغ.
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