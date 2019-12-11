شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن السلاح المستخدم في حادث فلوريدا وطريقة حصول الطالب السعودي عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت السلطات الأمريكية عن نوع السلاح الذي إستخدمه أحد الطلاب المبتعثين في حادث إطلاق النار على مواطنين أمريكيين بفلوريدا ، والذي أدانته المملكة بشدة .
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي أن السلاح الذي تسبب في مقتل 4 أشخاص بمن فيهم الفاعل، مسدس من طراز “غلوك” عيار 9 ميليمتر .
وأضافت رايتشل روجاس، العميلة الخاصة المسؤولة في مكتب التحقيقات الفدرالي معلومة غريبة بشأن السلاح، موضحة أنه ” تم شرائه بصورة قانونية ” من ولاية فلوريدا .
وأوضحت أن المتهم تمكن من ذلك رغم كونه لا يحمل الجنسية الأمريكية من خلال شرائه “تحت رخصة صيد ” .
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